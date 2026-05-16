女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」の大貫亜美がデビュー３０周年を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられている。大貫は１５日に放送されたテレビ朝日系「ＭＵＳＩＣＳＴＡＴＩＯＮ」に出演。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＭＵＳＩＣＳＴＡＴＩＯＮ３曲メドレーでお届けしました！３０年目もありがとうございます！！」と書き出すと、「ずっとズッ友」とデコレーションされた、相方の吉村由美との２