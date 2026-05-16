◆パ・リーグロッテ―オリックス（１６日・ＺＯＺＯマリン）“ハイドロポンプ“はこうかばつぐんだった。両者無得点で迎えた６回１死二、三塁。田嶋の投じた５球目の直球。１４９キロをロッテ。佐藤都志也捕手が左前にはじき返す先制の２点適時打を放った。送球間に二塁に滑り込むと両手を突き上げ喜んでいた。この日は「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」としてコラボが行われ、試合前にピカチュウと交流していた佐