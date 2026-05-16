土曜日の昼間、テレビをつけたらほとんどスポーツ中継だった！１６日の午後３時過ぎから、テレビ朝日をのぞくＮＨＫ総合、ＮＨＫＥテレ、日本テレビ、ＴＢＳ、フジテレビ、テレビ東京の計６チャンネルでスポーツが生中継され、「この時間帯スポーツばかり」とネットが沸いた。実況で女性アナウンサーが活躍する局も目立った。中でも目を引いたのは、フジテレビの女子バスケットボール。午後１時半から３時半まで、国際試合であ