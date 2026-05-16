◆男子プロゴルフツアー関西オープン第３日（１６日、大阪・茨木ＣＣ東Ｃ＝６７３４ヤード、パー７０）ツアー通算２１勝の池田勇太（フリー）が３バーディー、４ボギーの７１で回って通算５アンダーとし、杉本スティーブ（米国）、小西たかのり（フリー）と並んで首位に立った。池田がトップに立つのは２０２２年９月のＡＮＡオープン第３ラウンド以来。１９年ミズノオープン以来７年ぶりの復活優勝へ逃げ切りを図る。佐