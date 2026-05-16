『オレンジページ』の創刊40周年を記念して、キッチンアイテムをモチーフにしたオリジナルキャラクター「ミットンとキッチンの仲間たち」が誕生！料理上手になりたいミットンといっしょに、料理の〈なぜ⁉〉を解明していく連載です。フルーティでさわやか自家製マヨネーズ春風が気持ちいい今日このごろ。お出かけ好きなフォーとスーから、ピクニックのお誘いが！せっかくならみんなに驚いてもらえるものを作れないかと、ミ