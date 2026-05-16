元トップアイドルでタレントの菊池桃子（５８）が１６日、ＳＮＳを更新。アメリカ旅行で、人生で初めてメジャーリーグを観戦したことを明かした。２０１９年１１月に経産省のエリート官僚（※当時）だった９歳上の男性と再婚した菊池。今回、サンディエゴで「夫の仕事」があり、「見学が目的」で同行渡米したという。１６日付では「ロサンゼルスでは野球観戦。「米リーグ初めての観戦を思いっきり楽しみました！」「＃この日の