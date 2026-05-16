人気声優の上坂すみれが１６日、都内で新作アニメーション作品「機動警察パトレイバーＥＺＹＦｉｌｅ１」の公開記念舞台あいさつに、戸谷菊之介、小林親弘らと出席した。上坂は「ファンの皆さんと作品について『ここがいいよね』って話せることが幸せ」と公開を喜んだ。イベント中盤には、レジェンド声優・池水通洋がサプライズで登場し、会場は大盛り上がり。「『パトレイバー』が今もこんなに愛されていることを知り、