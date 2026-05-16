◇パ・リーグオリックス─ロッテ（2026年5月16日ZOZOマリン）オリックス・田嶋は5回1/3を7安打2失点で降板。今季2勝目とはならなかった。両軍無得点の6回に、先頭・小川の左前打と山口のフェンス直撃打などがあり1死二、三塁。佐藤に5球目を左翼前へはじき返され、2者が生還した。序盤から走者を背負いながらも、5回までは無失点と粘投を続けていた。だが、味方打線がロッテ・田中の前に5回まで8残塁で無得点。援護に