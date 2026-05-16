街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、驚きの安さを40年間守り続ける大阪・茨木市の洋食屋さんを取材しました。 ©ABCテレビ 阪急茨木市駅から歩いて5分、阪急本通り商店街を抜けた先にあるのが「レストラン四季」。店頭のメニューを見ると、チキンカレーが500円、オムレツがなんと450円。ほかにもハンバーグや大きな海老フ