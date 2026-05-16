“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が16日までに、自身のXを更新。はだけたシャツ姿でのショットを公開した。【写真】はだけてる！三田悠貴が胸元チラリ三田は胸元があらわになった写真を添えて「告知楽しみにまっててにゃー。夜焼肉たべるーーー」と投稿。ファンからは「かわいい！」「楽しみ！」「はだけてる！」などといった感想が相次いで寄せられている。■三田悠貴1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝