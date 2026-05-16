◇パ・リーグ楽天4ー3ソフトバンク（2026年5月16日楽天モバイル最強パーク）楽天の古謝樹投手（24）が6回7安打2失点の粘投。7度目の先発で今季初勝利を挙げた。この日は元乃木坂46の久保史緒里がセレモニアルピッチに登板。同学年の古謝と3年連続で登板日が重なり、3年目左腕は2年連続で勝利投手に。チームも5連敗後の3連勝となり、まさに勝利の女神となった。久保史緒里はかつて東北ゴールデンエンジェルスのジュニ