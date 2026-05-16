劇場アニメ『魔法使いの夜』（2026年公開）のキャラクタービジュアル＆キャスト情報が公開された。蒼崎青子役は戸松遥、久遠寺有珠役は花澤香菜、静希草十郎役は小林裕介が務め、原作ビジュアルノベルゲームから引き続き担当する。【画像】超ミニスカ姿の青子！公開された『魔法使いの夜』ビジュアル3枚公開されたビジュアルは、『魔法使いの夜』の物語を動かしていく3人、蒼崎青子、久遠寺有珠、静希草十郎。高校生にして魔法