タレントの中川翔子（４１）が１６日、フリースクールなどを通じて不登校支援に取り組む「明光みらい」の公式アンバサダーに就任し、都内で行われた就任記念イベントに参加した。自身も不登校の経験がある中川は「朝までネットをしていて、夜が明けてラジオ体操の音が聞こえて絶望していた」と当時を述懐。悩んでいる子どもたちに向け「人生は一度きり。夢中なことにたくさん出会える人生になってほしい」とエールを送った。