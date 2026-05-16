5月16日、ハピネスアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」セミファイナルGAME2が行われ、長崎ヴェルカ（第1シード）が102－93で千葉ジェッツ（第4シード）を下した。CSではホーム4連勝でファイナル進出が決定。クラブ創設5年目にして、日本一が目前まで見えてきた。 長崎は試合開始からわずか2分16秒で、イヒョンジュンがチームの全得点を叩き出し、11