SARUKANIが、フィーチャリングシリーズ『arigato.』第2弾となる新曲「WORLD RECORD」を5月15日に配信リリース。また、あわせて同曲のライブ映像も公開となった。 （関連：【映像あり】SARUKANI、Ichika Nito＆RINZO迎えた新曲「WORLD RECORD」ライブ映像） ギタリスト Ichika Nitoを迎え、音楽プロデューサー RINZOと、SARUKANIのトラックメイクを担うKoheyが手を組んで仕上げた本作は、ロッ