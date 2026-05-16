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【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節】(ヤマハ)磐田 0-3(前半0-1)藤枝<得点者>[藤]森侑里(38分)、真鍋隼虎2(48分、50分)<警告>[磐]グスタボ・シルバ(45分+3)主審:中村太└槙野藤枝が磐田に快勝!! FW真鍋隼虎2発など3ゴールで蒼藤決戦を制す