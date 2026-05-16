[5.16 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節 磐田 0-3 藤枝 ヤマハ]藤枝MYFCは16日、ジュビロ磐田とのダービー「蒼藤決戦」を行って3-0の快勝を収めた。前半戦のPK戦での勝利に続き、今回は90分間での白星となった。磐田は前半17分、FW渡邉りょうが最終ラインからの浮き球をめぐる競り合いを制してペナルティエリア内に侵入するも、GKジョーンズ・レイに防がれた。その後は一進一退の攻防のなか、藤枝が前から圧力をかける場面も