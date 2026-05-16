【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節】(ギオンス)相模原 1-1(PK2-4)八戸<得点者>[相]棚橋尭士(25分)[八]高尾流星(80分)<警告>[相]島川俊郎(32分)、沖田空(37分)、棚橋尭士(80分)[八]栗澤陸(44分)、平松航(90分+2)主審:中川愛斗