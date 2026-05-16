[5.16 J1百年構想リーグ EAST第17節](埼玉)※16:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[浦和レッズ]先発GK 1 西川周作DF 2 宮本優太DF 4 石原広教DF 5 根本健太DF 88 長沼洋一MF 8 マテウス・サヴィオMF 13 渡邊凌磨MF 25 安居海渡MF 39 早川隼平MF 77 金子拓郎FW 45 オナイウ阿道控えGK 16 牲川歩見DF 3 ダニーロ・ボザMF 11 サミュエル・グスタフソンMF 14 関根貴大MF 22 柴戸海MF 24 松尾佑介FW 7 安部裕葵FW 9 イサーク・キ