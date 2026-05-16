リンクをコピーする

【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第17節】(とうスタ)福島 0-3(前半0-1)札幌<得点者>[札]堀米悠斗(34分)、長谷川竜也(55分)、荒野拓馬(61分)<警告>[札]ティラパット(69分)、キングロード・サフォ(86分)主審:本多文哉└札幌が19年ぶり7連勝!! 長谷川竜也の1G1Aなどで福島に快勝