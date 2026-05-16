【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節】(デンカS)新潟 2-1(前半0-0)奈良<得点者>[新]シマブク・カズヨシ(47分)、若月大和(87分)[奈]田村翔太(50分)<警告>[奈]吉田新(52分)、吉村弦(90分+2)主審:中井敏博└「な、なんだと…」「そうくるか!?」「めちゃくちゃ嬉しい」新潟が地元出身女優の来場を発表