【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節】(CFS)栃木C 3-0(前半0-0)山形<得点者>[栃]知念哲矢(61分)、山下敬大(77分)、小池裕太(90分+1)<警告>[栃]升掛友護(29分)、奥井諒(44分)観衆:3,140人主審:瀬田貴仁