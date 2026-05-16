【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第17節】(レモンS)湘南 0-2(前半0-0)仙台<得点者>[仙]南創太(72分)、荒木駿太(90分+6)<退場>[湘]松本大弥(68分)<警告>[湘]小野瀬康介(34分)、蓑田広大(44分)、池田昌生(90分+1)主審:須谷雄三