[5.16 J1百年構想リーグEAST第17節 水戸 0-1 東京V Ksスタ]東京ヴェルディは16日、J1百年構想リーグEAST第17節で水戸ホーリーホックに1-0で勝利した。東京Vは4試合ぶりの白星で、水戸は3連敗になった。6連戦最終日の東京Vは先発を6人変更し、高卒ルーキーMF仲山獅恩も2か月ぶりの出場で先発入りした。前半は水戸がボールを持つ展開。前半4分にはFW根本凌がDF牛澤健の浮き球をペナルティエリア内で胸トラップし、ゴール正面から