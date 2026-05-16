[5.16 J2・J3百年構想リーグEAST-B第17節 福島 0-3 札幌 とうスタ]J2・J3百年構想リーグEAST-B第17節が16日に行われ、3位北海道コンサドーレ札幌は敵地で9位福島ユナイテッドFCに3-0で勝利した。J2優勝を果たした2007年以来、19年ぶりのリーグ戦7連勝。福島は3試合ぶりの黒星を喫した。好調の札幌は前半34分にスコアを動かす。右CKを獲得し、キッカーのタイ代表MFティラパットが左足でクロスを供給。後方からフリーでファーに