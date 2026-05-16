ファジアーノ岡山は16日、FW末宗寛士郎(18)とDF千田遼(18)がマリンガFC(ブラジル)への短期留学を終えて今月14日に帰国したことを報告した。ともに岡山U-18出身の末宗と千田は世代別代表歴を持つ選手。2月12日から「異文化環境でのプレーを通じた個人の技術・精神面、ならびに語学力の研鑽」と「海外クラブとのネットワーク構築」を目的にブラジルへ短期留学していた。末宗は「無事帰国しました!ブラジルではいろんな方々の支