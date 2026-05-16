声優の上坂すみれ（34）が16日、都内で行われたアニメーション作品『機動警察パトレイバー EZY File 1』の公開記念舞台あいさつに登壇。ファンからの反響を語ったほか、銃を持つ姿を披露した。【画像】銃を披露しポーズを決めた上坂すみれ同作品は昨日から公開され、上坂は「早速、公開日に見たよという方がたくさんいらっしゃって」とうれしそうな表情を浮かべた。“パトレイバーリアタイ勢”の上坂ファンが多いそうで、52歳