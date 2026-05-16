17日に行われる陸上セイコー・ゴールデングランプリ（MUFG国立）の前日会見が16日に行われ、女子やり投げパリ五輪金メダルの北口榛花（JAL）が参加した。昨年の世界陸上東京大会は右肘の負傷もあり予選敗退に終わり、再出発のシーズン。「どのような試合になるか分からないが、こうして素晴らしい選手が東京世陸の後に東京に戻ってきてくれてうれしいので、しっかり戦えれば」と抱負を口にした。2月から南アフリカに渡り、男子