◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-オリックス(16日、ZOZOマリン)ロッテは6回に佐藤都志也選手の2点タイムリーで、緊迫した投手戦の均衡を破りました。この一戦は、ロッテ田中晴也投手、オリックス田嶋大樹投手で始まり、この両先発の粘投で5回まで0-0の展開となります。しかしロッテ打線が、6回にようやく田嶋投手をとらえます。先頭の小川龍成選手がヒットで出塁すると、1死となったあとに山口航輝選手がレフトオーバーフェンス直撃の