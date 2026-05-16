◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）ＤｅＮＡの先発・篠木健太郎投手が５回３失点で降板。２度のリードを守れず、同点での交代に「得点を取っていただいた後に失点するという悪い流れを作ってしまい、野手の方に申し訳ないです」と悔しがった。６回１失点で勝敗がつかなかった９日の阪神戦（甲子園）から中６日。味方打線が初回に筒香のソロ本塁打で先制も、２回に下位打線に３連続安打を浴びて失点。