◆パ・リーグ楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクが今季初の４連敗を喫した。２回１死満塁から庄子の中犠飛で先制した。３回にも２死二塁から柳田の右前打で、二塁走者・牧原大が生還。連敗ストップに向けて、幸先良く２点をリードした。先発のスチュワートは初回から走者を出しながら、粘りの投球を見せた。球数は２回終了時点で４８球。それでも３、４回は安打を許さず、リズムを