◆パ・リーグ楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）楽天はソフトバンクに逆転勝ちし、３連勝を飾った。一振りで流れが変わった。序盤は走者を出しながらも無得点。それでも２点を追う５回無死で村林が今季４号ソロを放って反撃の号砲を鳴らした。村林の一発で勢いに乗ったチームは、１死二塁から黒川の右翼への適時二塁打で同点に追いついた。さらに１死一、三塁から浅村が遊撃のグラブをはじく左前適時打。勝