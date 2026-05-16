どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”が6月6日、KT Zepp Yokohamaにて＜MAISONdes LIVE #3＞を開催する。このたびNAKAKI PANTZ書下ろしによる同公演のキービジュアルが公開となったことに加え、追加出演者としてVTuberのこぼ・かなえるが出演することが決定した。MAISONdesは、楽曲ごとに異なる歌い手や作り手を迎えながら、ひとつの“アパート”の世界観を描いてきた。そして開催される＜MAISONdes LIVE #3＞は、MAISONde