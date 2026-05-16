本拠地カブス戦前にMLB公式サイト伝える米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は15日（日本時間16日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4打数1安打だった。試合前には嬉しいニュースも飛び込んできた。配布が決まったアイテムをMLB公式サイトが紹介した。移籍1年目で本塁打を量産し、チームを牽引している村上。メジャーの定番グッズにも、その雄姿が刻まれる。MLB公式サイトはカブス戦前、「レート・