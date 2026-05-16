◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人の高梨雄平投手がワンポイントで火消しに成功した。同点の７回２死一塁から登板。この回から登板していた田中瑛が２死から成瀬に右前打を許したタイミングで交代が告げられた。度会に左前打を許し２死二、三塁とピンチを広げたが、後続の筒香をフルカウントから１４２キロで空振り三振に仕留めて無失点で切り抜けた。高梨はこれで今季５度目の登板で、いまだ