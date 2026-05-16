◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節藤枝３―０磐田（１６日・ヤマハスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田はホームで藤枝に０―３で敗れた。前節の福島戦では今季ワーストタイの４失点を喫し、立て直せなかった。元日本代表ＧＫ川島永嗣（４３）は２試合ぶりに復帰して先発。マテウス・ペイショット（３０）をワントップとする３―５―１の布陣で臨んだ。前半３８分にＤＦ森侑里（２５）のヘディングシュートで先制され