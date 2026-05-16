セイコーゴールデングランプリ陸上（１７日、東京・ＭＵＦＧ国立）の前日記者会見が１６日に同会場で行われ、男子４００メートルで昨年の東京世界陸上６位入賞で日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（富士通）が出席。順調に冬季練習を積み、今大会が同種目今季初戦。「今年は間違いなく過去最高のシーズンになる。初戦なので大きな目標を掲げることは無いですが、アベレージの４４秒５は達成したい。日本記録（４４秒４４）に迫る