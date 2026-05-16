韓国サッカー連盟は１６日、北中米Ｗ杯（６月１１日）に臨む韓国代表メンバー２６人を発表した。＊＊＊大黒柱のＦＷソンフミン（ロサンゼルスＦＣ）が順当に選出されたほか、パリＳＧのＦＷイガンイン、ウルバーハンプトンのＦＷファンヒチャン、セルティックのＦＷヤンヒョンジュンらがメンバー入り。バイエルンのＤＦキムミンジュが守備の柱を担う。またＪリーグでプレーする鹿島ＤＦキムテヒョン、ＦＣ東京のＧＫ