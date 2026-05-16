◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１７節藤枝３―０磐田（１６日・ヤマハスタジアム）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはアウェーで磐田を３―０で下した。ＰＫ戦で勝利した前節の松本戦に続き、連勝となった。９０分での勝利は４月１８日の甲府戦（２〇１）以来、６試合ぶり。前半３８分、ＦＫからの流れで前線に残っていたＤＦ森侑里（２５）が頭で今季初ゴールを決めて先制。後半４、５分には立て続けにＦＷ真鍋隼虎（２２）がゴール