５人組ビーイズグループ「ＡｍｂｉＯ」（エンビオ）が１４日、都内で自身初のショーケースを開催した。韓国を拠点に活動し、今年３月に１枚目ミニアルバム「ＢｏｙｓＢＥＡｍｂｉｔｉｏｕｓ」でデビュー。今週には日本デビューも決まっており、この日は同作に収録されている「ＩＷｉｓｈ」のほか、ＧＲｅｅｅｅＮの「キセキ」など日本でなじみ深い曲も織り交ぜてパフォーマンスした。テツは「緊張したんですけど、楽し