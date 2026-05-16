◆ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２２節（最終節）千葉レディース１―０三菱重工浦和（１６日・フクダ電子アリーナ）千葉レディースが今季最終戦を２１年１０月３１日ぶりの三菱重工浦和戦で締めくくった。後半追加タイムにＭＦ増田咲良が決勝ゴールを決めた。これで勝ち点２４の９位でシーズンを終えた。スペイン出身で、今季から就任したカルメレ・トレス監督は今季最終戦のセレモニーでファン・サポーター、パートナー企業とい