韓国サッカー連盟は１６日、北中米Ｗ杯（６月１１日）に臨む韓国代表メンバー２６人を発表した。＊＊＊２５年に鹿島入りしたＤＦキムテヒョンが選出された。鹿島の９季ぶり優勝に大きく貢献した２５歳の左利きセンターバックが、Ｗ杯初出場を目指す。７月のＥ―１選手権で代表デビューを飾り、９月の米国遠征で欧州組を含む代表活動に初招集。１０月の活動は招集されなかったが、１１月、今年３月の活動で招集され、