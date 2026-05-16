9人組ガールズグループ・NiziUのRIO(24)が16日までに自身のインスタグラムを更新。キュートな「三色団子コーデ」を披露した。 【写真】三色団子を擬人化したら、きっと…こうなります！ NiziUも参加した西野カナの新曲「LOVE BEAT」MVでの衣装姿を投稿。ピンク色の髪、白いワンショルダー、ラメで飾ったグリーンのミニスカート姿は、手に持った三色団子と全く同じ配色だ。黒髪&am