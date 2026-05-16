俳優のキム・テリ、オ・ジョンセが主演する韓国ドラマ『悪鬼』（全12話）が、あす17日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週日曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【写真】白ドレスで笑顔を見せるキム・テリ同作は、悪鬼に取り憑かれた女とその悪鬼を見ることのできる男が真実を追いながら疑問の死を暴いていくオカルトミステリー。「2023 SBS演技大賞