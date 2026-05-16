お笑いコンビ・ケンドーコバヤシ（53）が15日深夜放送のTBS系『有田哲平とコスられない街』（毎週金曜深0：48）に出演。子を持つ芸人としての切実な悩みを明かした。【写真】独特すぎる…くっきー!がしたためた第1子誕生の瞬間を模したイラスト今年1月第1子が誕生したことを明かしていたケンコバは「有田さんにしか相談できない」と切り出すと、「お子さんのコミュニティの中で、『有田の子』って言われないためにどうしてい