栃木県上三川町の住宅で女性が殺害されるなどした強盗殺人事件で、事件前に現場付近で目撃された不審車両が今年3月に東京・新宿区で起きた窃盗未遂事件でも使われていたとみられることがわかりました。この事件はおととい（14日）、上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、この家に住む富山英子さん（69）が殺害されたものです。富山さんの自宅付近では、先月下旬から今月上旬にかけて複数の不審な車が目撃されていました。そのう