実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が16日までにYouTubeチャンネルを更新し、タモリ論争について私見を展開する場面があった。視聴者から「タモリさんは面白いですか?」と質問されると、ひろゆき氏は「“面白かった瞬間を抜き出せ”と言われると難しいんですよ。これは何で難しいかというと、タモリさんは面白くない人を、なんとなくしゃべらせる能力が高いんですよ」と返す。「『テレフォンショッキング』でどんな人が来