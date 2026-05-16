手足の不自由を乗り越え口や足で筆をとり、キャンバスに向かう芸術家たちがいます。その魂がこもった作品展が東京・小平市で開かれています。【映像】口で絵を描く森田さん（実際の様子）器用に舌を使ってペンをとり、口にくわえてキャンバスに向かうのは、画家の森田真千子（70）さんです。生後10カ月の時、高熱によって脳性まひとなり、両手両足が不自由になりました。小学生になると口で作品を描き始めましたが、その道の