タレント出川哲朗（62）が16日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。大好きなマヨネーズについて妻から言われた言葉を明かした。マヨネーズが大好きという出川は、健康のために妻から「（カロリー）ハーフにしたら？」と言われ、「冗談じゃねぇ！マヨネーズ、ハーフなんて味薄くなるからダメだ！絶対こっち（ノーマルタイプ）にしろ」と、ノーマルタイプを買ってもらっていたという。しかし、ある日、