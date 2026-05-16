犬の「首輪」のメリットとデメリット メリット 首輪は装着が簡単で、着脱のしやすさが挙げられます。飼い主の着脱がしやすいというだけでなく、着脱の際の犬への負担も少ないのが特徴です。 また、首輪には迷子札や鑑札を付けておきやすく、災害時や迷子時にも役立ちます。身元の確認がすぐに取れるため、安心なのです。 デメリット 引っ張り癖のある犬の場合では、首輪は首や喉や気管に大きな負担がかかります